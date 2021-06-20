В Одесском порту корабли Великобритании и Нидерландов: жаль, что не круизные

С утра 18 июня в Одесском порту находятся британский эсминец HMS Defender D36 и фрегат ВМС Нидерландов HNLMS Evertsen F805.

Оба военных корабля встали у 19-го причала морвокзала, сообщает корреспондент Одесса News.

Проводку кораблей осуществили буксиры одесского портофлота «Булат» и «Патриот».

Британские эсминцы типа 45 уже заходили ранее в Одессу, в частности, корабли HMS Duncan (в 2017 и 2019 гг.) и HMS Dragon (в 2020 году). Эсминец HMS Defender D36 зашёл в Чёрное море впервые.

Оба судна входят в целевую группу, сопровождающую новый британский авианосец Queen Elizabeth, который вышел в свой первый кругосветный рейс 23 мая.

Ожидается, что корабли примут участие в ежегодных маневрах «Си Бриз».

Кстати. HMS Defender D36 — эскадренный миноносец типа 45 Королевского военно-морского флота. Корабль спустили на воду в 2009 году, а в 2013 — ввели в эксплуатацию. Длина эсминца — 152,4 м, ширина — 21,2 м, осадка — 7,4 м. Экипаж — 191 человек.

HNLMS Evertsen F805 — фрегат Королевских ВМС Нидерландов. Спущен на воду в 2003 году, спустя два года введён в эксплуатацию. Длина — 144,2 м, ширина — 18,8 м, осадка — 5,18 м. Экипаж — 174 человека.

Фото: Одесса News/Александр Александров, Администрация Одесского морпорта

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