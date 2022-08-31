Одесса стала на шаг ближе к включению исторического центра в Список ЮНЕСКО

Одесса стала ещё на шаг ближе к включению исторического центра в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Отмечается, что во время последней встречи с Министром культуры и информационной политики Украины руководство организации официально объявило о намерениях усилить поддержку нашего города, в частности, мобилизовав экспертов для скорейшего рассмотрения заявки, а также профинансировав ряд проектов непосредственно в Одессе (устранение повреждений нашего Художественного музея, который пострадал в результате одной из ракетных атак оккупантов, помощь в архивации и др.).

«Это ещё один позитивный сигнал от Всемирной организации, который даёт нам уверенность в том, что на предстоящей сессии ЮНЕСКО наш исторический центр будет включён в Основной список объектов», — сообщил мэр Одессы.

По словам Геннадия Труханова, «подготовка номинационного досье, сотрудничество с международными экспертами, десятки встреч и переговоров — за последние полгода мы проделали непростой путь, приблизившись к цели, к которой до этого шли 30 лет».

«Я благодарен всем, кто помогает нам в этом вопросе: Кабинету Министров Украины, лидерам правительств европейских государств, мэрам породнённых городов и нашим международным партнёрам за полное единодушие в вопросе сохранения нашего исторического центра от атак российских оккупантов. Отдельная благодарность экспертам Links Foundation (политехнический университет Турина). И, конечно, спасибо членам нашей рабочей группы, которая выполнила скрупулёзную документальную работу, чтобы внести Одессу в Основной список по ускоренной процедуре», — написал мэр Одессы.

Он выразил уверенность, что «уже в ближайшее время наше уникальное архитектурное наследие будет под надёжной защитой Всемирной организации».

Кстати. О решении внести заявку Одессы Министр культуры и информационной политики Ткаченко сообщил в Париже на встрече с гендиректором ЮНЕСКО Одри Азуле. «По просьбе Украины ЮНЕСКО уже мобилизовала международных экспертов для оказания технической поддержки стране, чтобы эта номинация могла быть безотлагательно рассмотрена государствами-членами, заседающими в Комитете всемирного наследия, с целью включения её в список всемирного наследия и всемирного наследия, находящегося под угрозой», – говорится в сообщении.

Азуле заявил, что ЮНЕСКО усилит свою поддержку Одессе, предоставив городу финансирование на восстановление ущерба, нанесённого оккупантами Одесскому музею изобразительных искусств и Одесскому музею современного искусства, а также оплатит дополнительную охрану коллекций.

Также ЮНЕСКО поможет с оцифровкой «не менее 1000 произведений искусства» в Одессе и коллекции документов Одесского государственного архива.

Как сообщала Одесса News, в августе 2022 года мэр Одессы Геннадий Труханов провёл онлайн-встречу с Министром иностранных дел Итальянской Республики Луиджи Ди Майо, во время которой он поблагодарил Правительство Италии, а также весь итальянский народ за поддержку Одессы в стремлении внесения исторического центра города в основной Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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