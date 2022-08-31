С 1 сентября изменится организация движения транспорта на границе с Польшей

С 1 сентября по 31 декабря 2022 года в пунктах пропуска на украинско-польской границе будут продолжаться пилотные проекты, которые предусматривают изменения в организации движения транспортных средств.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По данным ГПСУ, движение грузовых транспортных средств разрешённой максимальной массой более 7,5 тонны будет осуществляться через пункты пропуска: «Рава-Русская», «Краковец», «Шегини» и «Ягодин». В то же время пропуск легковых транспортных средств и пассажирских автобусов в данных пунктах пропуска останется без изменений, за исключением ПП «Ягодин», где пропуск легковых автомобилей временно не осуществляется.

Отмечается, что пересечение границы грузовыми транспортными средствами разрешённой максимальной массой до 7,5 тонны с 1 сентября будет осуществляться и через пункт пропуска «Угринов», а также указанная категория транспортных средств по-прежнему будет следовать через пункты пропуска «Устилуг», «Грушев» и « Смильница». Пропуск легковых транспортных средств и пассажирских автобусов через данные пункты пропуска будет производиться в обоих направлениях.

Ранее по результатам встречи представителей Украины и Польши достигнуты договорённости о внедрении пилотных проектов сроком на 6 месяцев относительно пропуска через государственную границу транспортных средств с разрешённой максимальной массой до 7,5 тонны в пунктах пропуска для автомобильного сообщения «Устилуг – Зосин» с 13 июня и « Грушев – Будомеж» с 15 июня.

Кроме того, на встрече относительно оптимизации контрольных процедур пунктов пропуска «Ягодин – Дорогуск» стороны достигли договорённостей о начале с 27 июня в пункте пропуска «Ягодин» временного оформления исключительно грузовых транспортных средств с разрешённой максимальной массой более 7,5 тонны и автобусов.

16 августа после завершения строительства и обустройства легкового терминала полностью возобновлён пропуск легкового транспорта и пассажирских автобусов в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Краковец».

Остальные пункты пропуска на украинско-польской границе работают в штатном режиме в соответствии с международными соглашениями, информирует ГПСУ.

Как сообщала Одесса News, украинские перевозчики с 1 сентября смогут ездить в Молдову по новым упрощённым правилам.

Инфографика: ГПСУ

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