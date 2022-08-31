Кому в Одессе 1 сентября отключат воду

В связи с необходимостью проведения ремонтных работ на объектах водопровода будет прекращена подача воды некоторым потребителям Одессы.

Об этом сообщает филиал «Инфоксводоканал».

Компания доводит до сведения жителей города, руководителей предприятий и организаций, что 1 сентября с 09:00 до 23:00 будет прекращена подача воды потребителям части Киевского района Одессы, в частности, проживающим по улицам: Тимирязева, Львовская, М.Демченко, 2-28, 1-27, Художника Фёдорова, Офицерская, Писарева, Абрикосовая, Ореховая, Дачная, Макаренко, Долгая, Дача Ковалевского (пониженное давление воды).

Филиал «Инфоксводоканал» приносит свои извинения за временно причинённые неудобства.

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