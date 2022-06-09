Какие настроения царят у жителей Николаевской области

Глава Николаевской областной администрации Виталий Ким рассказал, какие настроения царят в регионе в условиях регулярных обстрелов со стороны российских захватчиков.

Об этом шла речь в эфире Апостроф TV.

По его словам, в начале войны в области были пессимистические настроения.

«Знаете, с самого начала было настроение «всё пропало». Потом настроение было «мы уже победили». Сейчас настроение такое, что нужно работать на победу, и это сложно. Постоянно нужно это делать, и мало ресурсов, проблемы с работой, проблемы с безопасностью. Но нужно работать. Такое в целом настроение. Даже волонтёры перешли в режим постоянного кропотливого труда. Все трудятся сейчас на фронт«, — рассказал Ким.

Самого Виталия Кима некоторые российские Telegram-каналы уже «похоронили», но его это не пугает — многие говорят, что из-за этого глава Николаевской ОВА будет жить долго.

«Какова цель? Я ведь не могу знать, что в глупых головах творится. Они там что-нибудь придумали, кто-то куда-то вбросил или сделал вывод, что если меня нет в эфире, то со мной что-то произошло. Нет, я просто был занят, я работал«, — прокомментировал он дезинформацию о своей гибели.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину (24 февраля) в Николаевской области в результате обстрелов оккупантов погибли 300 мирных жителей, сказал Виталий Ким 7 июня в ходе брифинга в медиацентре «Украина».

«За весь период войны – более 300 человек, а за прошедшие сутки два человека погибли, в Баштанке», – сказал он в ответ на вопрос о жертвах среди гражданского населения.

По данным Кима, в области более 3700 объектов инфраструктуры и гражданских объектов были повреждены или уничтожены в результате боевых действий. «Эта цифра растёт ежедневно», – добавил он.

Обстрелы в Николаевской области, по словам Кима, не прекращаются уже две недели.

Глава ОВА призвал местных жителей, «если есть такая возможность», не возвращаться в Николаев ещё неделю-две, так как там сейчас более опасно, чем две недели назад.

На Николаевщине, по состоянию, на 8 июня 92 населённых пункта находятся без электроснабжения, водоснабжения, водоотвода. 6,7 тыс. потребителей остаются без газа.

Как сообщает пресс-служба Николаевской облгосадминистрации в Facebook, «в настоящее время прекращено электроснабжение, водоснабжение, водоотвод в 92 населённых пунктах (в четырёх – частично) Баштанского и Николаевского районов. Без газоснабжения находятся всего 6 740 потребителей», – говорится в сообщении.

Ещё весной в областном центре несколько недель были проблемы с водоснабжением (в результате одного из обстрелов был перебит водопровод, и, как объяснял Ким, пока починить трубу невозможно из-за обстрелов). В кранах есть только техническая вода, питьевую привозят фасованную, а также люди набирают её (дополнительно очищенную) из новосозданных скважин. 7 июня Ким сказал, что решение проблемы с питьевой водой займёт не менее двух месяцев.

Отмечается, что за прошедшие сутки для ликвидации последствий российской агрессии подразделения ГУ ГСЧС привлекались 16 раз для идентификации и изъятия взрывоопасных предметов, изъято 4.

За прошедшие сутки в Николаевской области российские оккупанты нарушили законы войны и международного гуманитарного права, накрыв плотным прицельным огнём жилые дома в городе Баштанка, а также сёлах Калуга, Зелёный Гай, Засилля и Мураховка.

Как сообщили в полиции, разрушен один многоквартирный дом и 20 частных домов, обстреляны стадион, школа и объекты инфраструктуры. Есть погибшие и пострадавшие, их число уточняется. По каждому факту начаты уголовные производства, идёт расследование.

Одесса News сообщала о настроениях жителей оккупированной Херсонской области.

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