14 марта враг нанёс ракетный удар по Одесской области с применением авиации

14 марта враг нанёс ракетный удар по Одесской области с применением тактической авиации.

Об этом со ссылкой на Оперативное командование «Юг» сообщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

«Зайдя с моря, самолёты Су-24 в направлении побережья выпустили 4 противорадиолокационные ракеты, предположительно Х-31П. Благодаря эффективному противодействию, ракеты уничтожены над морем, но обломками и взрывной волной повреждён детский сад на побережье и несколько частных домов вокруг», — говорится в оперативной информации.

Отмечается, что пострадавших нет.

«Враг ещё раз напомнил, что побережье является линией боевых действий и крайне опасно. Соблюдение ограничений военного положения оправданно и целесообразно, в частности, для сохранения жизни», — предупреждает ОК «Юг».

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