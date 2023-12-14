В бою за Украину погиб житель Одесской области Владимир Злобарь, светлая ему память

На фронте погиб солдат Владимир Злобарь из Одесской области.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба 126-й отдельной бригады территориальной обороны города Одесса.

Воин отдал жизнь за Украину, выполняя боевое задание, и до последнего вздоха оставался верным воинской присяге.

Ему было 47 лет.

Одесса News информировала о гибели 14 сентября 2023 года в районе населённого пункта Клещеевка Донецкой области в ходе наступательных действий по уничтожению сил противника и освобождению территории Украины солдата из Белгород-Днестровского Одесской области Владимира Бородовского.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: 126-я отдельная бригада терробороны г.Одесса/Facebook

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