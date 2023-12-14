В Одессе состоялась презентация нового культурного проекта «Одесса. U-Next»

В канун рождественских праздников в Международном культурном центре «UNION» состоялась презентация нового культурного проекта «Одесса. U-Next».

Об этом собщает официальный сайт «Одесса» горсовета.

Отмечается, что концерт объединил выступления воспитанников разных городских художественных школ и домов творчества.

«Одесса богата талантами – это факт. Несмотря на войну, мы считаем, что культуру нужно развивать и поддерживать, особенно когда это касается наших детей, нашего будущего. Я благодарен творческой молодежи и учителям за то, что вы поддерживаете статус Культурной столицы Одессы», — обратился к участникам проекта мэр Одессы Геннадий Труханов.

Подчёркивается, что концерт стал своеобразным подведением итогов года в сфере молодёжной культуры.

Одесса News информировала, что в одесском Дворце детского и юношеского творчества «Белая акация» открылась резиденция Святого Николая, в которой оставить свои письма с пожеланиями дети смогут в течение всего декабря.

Фото и видео: «Одесса»

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