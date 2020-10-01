Неудавшееся ограбление произошло на Ильфа и Петрова в Одессе

30 сентября полиция задержала 32-летнего гражданина одной из стран Закавказья при попытке обокрасть квартиру пожилой женщины, проживавшей на улице Ильфа и Петрова в Одессе.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Одесской области.

«Злоумышленник поднялся на второй этаж многоэтажки на ул. Ильфа и Петрова по решётке. Отжав отвёрткой металлопластиковое окно, он пробрался в дом одесситки и похитил телевизор стоимостью 10 000 гривен», — говорится в сообщении.

О нахождении неизвестного в чужой квартире полицейским сообщили свидетели происшествия.

Отмечается, что правоохранители немедленно прибыли по вызову, а злоумышленник, осознав, что его разоблачили, бросил телевизор и попытался скрыться. Мужчина выпрыгнул из окна на улицу, где его уже ждали полицейские.

«По факту покушения на кражу начато уголовное производство по ч.2 ст.15 и ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины. Правонарушителю уже сообщили о подозрении. Согласно санкции статьи, ему грозит от трёх до шести лет лишения свободы», — рассказал начальник Таировского отделения полиции Сергей Волков.

Как сообщала Одесса News, в мае 2020 года сотрудниками правоохранительных органов разоблачена межрегиональная группа лиц, которая на протяжении 2018-2020 годов совершила ряд краж икон из церквей в Одесской области.

Фото: Нацполиция