Из Черноморска вышло судно на Египет, а три новых балкера двигаются к Южному

Судно AROYAT (флаг Палау)сз 17,6 тыс тонн украинской пшеницы для Египта вышло из порта Черноморск.

Это второе судно, которое воспользовалось временным коридором для гражданских судов для входа в порт Черноморск с целью экспорта агропродукции для стран Азии, — сообщает в Facebook Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Отмечается, что экипаж судна – граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.

До этого по установленному коридору прошло судно RESILIENT AFRICA с 3 тыс тонн пшеницы для Азии.

Минразвития также информирует, что три новых судна двигаются в направлении украинских портов под загрузку экспортной продукцией.

«Балкеры AZARA, YING HAO 01, ENEIDA подтвердили готовность воспользоваться временным коридором для гражданских судов и двигаются в направлении портов Южный и Черноморск. После загрузки более 127 тыс. тонн украинской агропродукции и железной руды суда отправятся в направлении Китая, Египта и Испании.

Одесса News сообщала, что первыми временно установленным ВМС ВСУ коридором воспользовались балкеры RESILENT AFRICA и AROYAT, экспортировавшие более 20 тыс. тонн украинской агропродукции для стран Азии и Африки.

Фото: Минразвития/Facebook

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