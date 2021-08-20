Когда акация в стручках: в Одессе проходит праздник «Акация Фест»

20 августа в Одессе проходит V фестиваль «Акация Фест», посвящённый оперетте И. Дунаевского «Белая акация».

Как передаёт корреспондент Одесса News, Одесский академический театр музыкальной комедии им.Михаила. Водяного пригласил сегодня на фестиваль, который проходит в Летнем театре «GORSAD».

Гостей фестиваля ждали песни, танцы, шутки, игры, конкурсы, одесская кухня, мастер-классы, экскурсии, выставка ретро-автомобилей.

Фестиваль начался в 12 часов и продлится до 22:00. Вход на фестиваль — свободный, но на спектакль «Белая акация» — по билетам.

Чтоб не обидеть чествованием лишь акацию, организаторы фестиваля украсили и платан.



Фото: Александр Александров/Одесса News

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