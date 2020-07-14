Одесские медики получили поощрительные выплаты, заболевшие — помощь мэрии

Вопросы поощрительных выплат медработникам, задействованным в оказании медицинской помощи пациентам с COVID-19, находятся на постоянном контроле департамента здравоохранения Одесского городского совета.

Об этом сообщает официальный сайт города.

«В течение 3,5 месяцев произведено 4 205 ежемесячных поощрительных выплат на общую сумму 32 млн 332 тыс. гривен персоналу опорных учреждений Одессы по COVID-19. Надбавки получили более 500 сотрудников городской клинической инфекционной больницы, городской клинической больницы №10, родильного дома №2 и мобильных бригад Центра неотложной медицинской помощи», — говорится в сообщении.

В структуре поощрительных выплат 9 млн 102 тыс. гривен составило финансирование за счет государственного бюджета и Национальной службы здоровья, 12 млн 611 тыс. гривен — за счет областного бюджета, 10 млн 608 тыс. гривен — муниципальные надбавки из городского бюджета Одессы.

Около 90% всех выплат составили надбавки сотрудникам городской инфекционной больницы, являющейся базовым медучреждением Одессы для госпитализации пациентов с COVID-19. За 3 месяца выплаты получили 470 медработников инфекционной больницы на общую сумму 28 млн 985 тыс. гривен, в том числе, 8,6 млн гривен муниципальных надбавок.

Распоряжением Одесского городского головы от 6 июля 2020 года № 564 утвержден Порядок предоставления одноразовой помощи медицинским работникам, заболевшим острой респираторной болезнью COVID-19, а также семьям медицинских работников, которые умерли от этой болезни.

Отмечается, что право на получение одноразовой помощи имеют медицинские работники независимо от регистрации их места жительства, работающие в медицинских учреждениях, расположенных на территории города Одессы, которые заболели COVID-19 и прошли стационарное лечение в период карантина.



Процент выздоровления от коронавирусной болезни COVID-19 в городе Одессе к настоящему времени составляет 65%, что превышает общеукраинский показатель, который равен 44%. С момента начала регистрации заболеваемости COVID-19 в Одессе выздоровели 327 пациентов.

В то же время, в течение последней недели в Одессе отмечается стабильная тенденция к росту заболеваемости COVID-19. Так, за последнюю неделю прирост составил 117 новых случаев болезни, тогда как за позапрошлую неделю – всего 30 случаев, то есть, фиксируется увеличение в три раза.

Аналогичная ситуация наблюдается со случаями госпитализации пациентов с COVID-19: за прошедшую неделю количество стационарных больных увеличилось в 2,7 раза. На сегодняшний день в городской инфекционной больнице находятся 82 одессита с лабораторно подтверждённым диагнозом COVID-19, которые размещены в трёх отделениях. Возрастной состав больных COVID-19: 41 пациент старше 55 лет, 32 пациента в возрасте от 30 до 55 лет, семь пациентов от 18 до 30 лет, а также двое детей до 17-ти лет.

Подготовлены к разворачиванию 30 резервных коек в новом отделении инфекционной больницы. При необходимости, готовы к разворачиванию 30 коек в городской клинической больнице №1, около 100 коек в отдельно стоящем корпусе городской больницы №5, а также койки для детей в городской детской больнице №3 и дополнительные места для беременных.

По информации Одесского областного лабораторного центра МОЗ Украины, на утро 14 июля в Одессе лабораторно подтверждены 540 случаев COVID-19 у жителей города (+20 за прошедшие сутки).



Как сообщала Одесса News, 13 июля состоялось внеочередное заседание городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям (ТЭБ и ЧС), на котором принято решение усилить карантинные меры в Одессе.