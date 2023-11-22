Путин: РФ никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной

Президент страны-агрессора России 22 ноября выступил на онлайн-встрече лидеров G20. Во время своей речи он упомянул о войне в Украине, заявив, что необходимо «думать о том, как прекратить эту трагедию».

Расшифровку его выступления публикует пресс-служба Кремля.

«Некоторые коллеги уже в своих выступлениях говорили о том, что их потрясает продолжающаяся агрессия России на Украине. Да, конечно, военные действия – это всегда трагедия конкретных людей, конкретных семей, да и страны в целом. И, безусловно, мы должны думать о том, как прекратить эту трагедию», – сказал он.

Он также добавил, что «Россия никогда не отказывалась от мирных переговоров с Украиной».

«Это не Россия, а Украина публично объявила о том, что она выходит из переговорного процесса. И более того, был подписан указ, декрет главы государства, запрещающий вести с Россией такие переговоры», – сказал глава страны-агрессора.

Отдельно он также заявил, что стресс, который сейчас переживает мировая экономика, является следствием «непродуманной макроэкономической политики некоторых государств», а не вторжения РФ в Украину, которое сам Путин назвал «попыткой добиться справедливости».

Кстати. Путин не принимал участие в очном саммите лидеров G20, который проходил 9–10 сентября в Нью-Дели. Там власть страны-агрессора РФ представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. Сегодняшняя онлайн-встреча стала первым мероприятием G20, которое российский президент посетил с начала вторжения в Украину. Однако на встрече не было лидеров США и Китая.

Одесса News информировала, что, по словам Владимира Зеленского в октябре 2023 года, страна-оккупант РФ «не заинтересована в дипломатическом пути» разрешения войны.

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