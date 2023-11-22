Министр обороны США Ллойд Остин назвал Путина «хулиганом»

22 ноября на 17-м заседании международной контактной группы по оказанию помощи Украине в формате «Рамштайн» министр обороны США Ллойд Остин назвал «хулиганом» Владимира Путина, президента страны-агрессора России, которая ведёт полномасштабную войну против Украины.

Стенограмму опубликовал сайт Пентагона, пишет издание ГОРДОН.

«На протяжении более 20 месяцев народ Украины демонстрировал миру силу свободного народа, способного противостоять агрессии Путина. И борьба Украины за свободу важна для всех нас. Как сказал президент Байден, когда тираны не платят цену за свою агрессию, они продолжают угрожать миру. Никто из нас не хочет жить в мире, где такие хулиганы, как Путин, могут безнаказанно вторгаться к своим мирным соседям», – сказал Остин.

По его словам, Запад не намерен «позволять автократам, которые полагаются на силовые репрессии внутри страны и силовое принуждение за рубежом, диктовать форму глобальной безопасности».

«Я горжусь тем, что эта историческая контактная группа выделила более $80 млрд на помощь Украине в области безопасности с тех пор, как Кремль начал своё неоправданное вторжение. И я горжусь вашей твёрдой приверженностью. Наше единство посылает Путину чёткий сигнал о том, что он не сможет пережить нас или победить», – подчеркнул глава Пентагона.

Он отметил, что Путин продолжает «трагическую и ненужную войну», вынужденно ища поддержки у Ирана и Северной Кореи.

«Поскольку Украине грозит ещё одна зима войны, я призываю эту группу («Рамштайн», — ред.) предоставить Украине возможности противовоздушной обороны для защиты своего народа… Я по-прежнему более чем уверен, что украинский народ останется стойким перед лицом трудностей. Это потому, что они борются за свои дома, за свои семьи и за само своё будущее… Путин стоит один. Но мы стоим вместе. И мы продолжим поддерживать силы свободы в Украине», – заявил Остин.

Для справки. Формат «Рамштайн» был основан весной 2022 года–26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии, где состоялась первая встреча консультативной группы по оказанию помощи Украине. Бывший министр обороны Украины Алексей Резников после этой встречи заявил, что произошли «тектонические изменения» в философии партнёров по передаче Украине оружия. Встречи консультативной группы решили проводить ежемесячно.

Одесса News информировала, что предыдущая встреча в формате «Рамштайн» прошла 11 октября 2023 года с участием Президента Украины.

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