В бою за Украину погиб житель Одесской области Сергей Дачев, светлая ему память

9 сентября в Болградскую общину, что в Одесской области, поступило трагическое известие с фронта.

Защищая Украину от российских оккупантов, 6 сентября на Харьковском направлении погиб житель Болграда, военнослужащий Государственной пограничной службы Украины Сергей Дачев, сообщает Болградская районная госадминистрация.

«Сергей был верен военной присяге, преданно и мужественно защищал родную землю. Ему навсегда осталось 39 лет», – говорится в некрологе.

Одесса News сообщала о гибели в сентябре 2024 года на фронте 24-летнего жителя Рени Одесской области Ивана Хергеледжи.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Болградская РГА/Facebook

Больше новостей на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy