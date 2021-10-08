8 октября Геннадию Труханову будут избирать меру пресечения

Высший антикоррупционный суд в пятницу, 8 октября, будет избирать меру пресечения мэру Одессы Геннадию Труханову.

Об этом сообщило в Тelegram Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

«Завтра в 9:00 должно состояться судебное заседание по избранию меры пресечения мэру Одессы и его заместителю, как возможным участникам преступной организации, причастной к незаконному завладению активами территориальной громады Одессы и легализации незаконно полученных доходов», — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, 6 октября генеральный прокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и ряду должностных лиц города в рамках расследования уголовного производства.

7 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной громады Одессы на 689 млн грн и легализации незаконно полученных доходов.

10 из них являются участниками преступной организации, остальные — соучастники совершения других преступлений.

Речь идёт о руководителе преступной организации; Одесском городском голове Геннадии Труханове; председателе постоянной Комиссии по вопросам коммунальной собственности Одесского городского совета (ОГС); председателе земельной комиссии ОГС; руководителе Юридического департамента ОГС; руководителе департамента коммунальной собственности ОГС; заместителе руководителя департамента коммунальной собственности ОГС; трёх лицах, которые выполняли функции финансового контроля, юридического сопровождения и координации действий между участниками преступной организации.

Должности указаны на момент совершения преступления, заметили в НАБУ.

Кроме них, о подозрении сообщено ещё шести лицам, которых участники преступной организации привлекали к своим действиям. Среди них — заместитель Одесского городского головы, бывший руководитель одного из коммунальных предприятий, экс-прокурор Одесской области, владельцы компании-застройщицы и её топ-менеджеры.

Некоторые из подозреваемых, в том числе руководитель преступной организации, скрываются за пределами Украины. Поэтому о подозрении им сообщили в порядке ст. 135, ст. 278 УПК Украины.

Ряд подозреваемых уже привлечены НАБУ и САП к уголовной ответственности за совершение других уголовных коррупционных правонарушений — покупка по завышенным ценам здания завода «Краян» и недвижимости для увеличения захоронений на кладбище «Западное» в Одессе.

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