В Одессу приехала делегация Института нацпамяти Польши: какова цель

7 октября в Одессу приехала делегация Института Национальной памяти Польши, с которой встретился Одесский городской голова Геннадий Труханов.

Как сообщает официальный сайт города, на встрече присутствовал Генеральный консул Республики Польша в Одессе г-жа Катажина Солек, члены рабочей группы по вопросам увековечивания памяти жертв политических репрессий, захороненных на 6-м км Овидиопольской дороги.

Отмечается, что в ходе встречи польской делегации был представлен отчёт о первом этапе работ, который завершился 17 сентября, а также планах по эксгумации останков и увековечиванию памяти жертв сталинских репрессий.

«Архивные документы свидетельствуют о том, что среди жертв репрессий 1937-38 годов было как минимум 350 поляков. Их останки могут быть найдены на 6-м км Овидиопольской дороги. Польское государство возложило на нас задание поиска и идентификации всех поляков, которые погибли во время репрессий, чтобы достойно похоронить их. Мы осознаём, какая ответственность лежит на мэре Одессы, который инициировал эту работу, и рабочей группе. Мы заинтересованы в установлении справедливости и готовы помогать», — отметил заместитель руководителя Института национальной памяти Республики Польша г-н Кшиштоф Швагжик.

В частности, к работам готово присоединиться польское Бюро поиска и идентификации, сотрудники которого имеют огромный опыт эксгумации останков из массовых захоронений.

После кабинетной встречи состоялся выезд на 6-й км Овидиопольской дороги, — говорится в сообщении.

Как информировала Одесса News, польские эксперты изъявили желание присоединиться к украинским в рамках исследования останков на месте обнаружения массовых захоронений жертв НКВД в Одессе. Об этом сказал на конференции с Премьер-министром Украины Денисом Шмыгалём в рамках XXX Экономического форума в польском Карпаче (юго-запад РП) Премьер-министр Польши Матеуш Моравецки.

Фото: «Одесса»

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