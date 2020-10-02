В Одессе появился «Чудо-остров»

Завершено благоустройство еще одного одесского дворика — территории, общей для пяти многоквартирных домов на ул. Маршала Говорова, в которых созданы ОСМД (общество совладельцев многоквартирного дома) «Говорова-5» и «Лунный на Говорова».

Как сообщает официальный сайт города, благоустройство территории, а также обустройство детской и спортивной площадок выполнено в рамках проекта Общественного бюджета-2020 «Чудо-остров на Говорова».

Отмечается, что все работы завершены: на огороженной территории, покрытой травмобезопасным прорезиненным покрытием, установлены качели, горки и другие элементы для активного отдыха детей, а также антивандальные тренажёры для занятий спортом. Во дворе вымощены тротуарной плиткой пешеходные дорожки, установлены беседки для отдыха.



Наружное освещение площадки работает от солнечных батарей, что позволяет заниматься спортом в тёмное время суток.



«За эти пять лет во всех районах города благоустроено много одесских двориков, но тех, в которых ещё нужно проводить работы, больше. И прекрасным подспорьем в этом вопросе является Общественный бюджет, который и разрабатывался нами для реализации общественно важных инициатив одесситов», — отметил мэр Одессы Геннадий Труханов.



Одесский городской голова отметил, что благоустройство на Говорова — прекрасный пример, как должны функционировать ОСМД и насколько конструктивно может осуществляться взаимодействие с городской властью. В 2018-2019 годах ОСМД «Говорова-5» в рамках Городской комплексной программы энергоэффективности получило «тёплые кредиты» на реконструкцию теплопунктов, замену окон в местах общего пользования в доме, проведена замена счётчиков холодной воды и тепла. Проведение энергоэффективных мероприятий дало возможность сэкономить за это время около 500 тысяч гривен.

Как сообщала Одесса News, 23 сентября состоялось открытие I-й очереди благоустройства бульвара Жванецкого – от Одесского художественного музея до ул. Торговой.

Фото и видео: «Одесса»