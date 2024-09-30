Путин подписал указ о призыве в армию 133 тысяч россиян

Владимир Путин сегодня, 30 сентября, подписал указ, согласно которому на военную службу в российскую армию в октябре-декабре 2024 года призовут 133 тыс. человек.

Об этом говорится в обнародованном тексте указа.

«Совершить с 1 октября по 31 декабря 2024 года призыв на военную службу граждан РФ в возрасте от 18 до 30 лет, не состоящих в запасе и подлежащих призыву на военную службу, в количестве 133 тыс. человек», — говорится в документе.

Кроме того, Путин распорядился уволить с военной службы солдат, матросов и сержантов, срок службы которых по призыву истёк.

Указ Путина от 30 сентября вступил в силу со дня его опубликования.

Как сообщала Одесса News, общие боевые потери российской армии с 24 февраля 2022 по 30 сентября 2024 годов ориентировочно составили около 653 060 (+1 250 за последние сутки) человек.

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