Дом клоунов приглашает одесситов на спектакль театра «Маски» «Моцарт и Сальери»

11 мая в Доме клоунов состоится спектакль театра «Маски» «Моцарт и Сальери».

Все события, описанные в данной пьесе, основаны на реальных фактах. Имена и фамилии главных героев изменены. И абсолютно неважно, как зовут главных героев, ибо эта история могла произойти не только с ними. Она близка и знакома любому из нас.

Трое друзей — Моцарт, Сальери и Бетховен — решили собраться на небольшой мальчишник, пообщаться, послушать хорошую музыку, развлечься. И развлеклись. Весёлая компания, искромётные перепалки, тонкие насмешки, и вот уже лёгкая радость утреннего похмелья омрачается туманом ревности подозрительного недоверия.

Сальери влюблён в девушку по имени Карина. А у Моцарта в кармане её фотография. Обезумевший влюблённый плещет яд в бокал с вином. Хотя нет, это фото не Карины. Или её? Или – не её? В каком бокале яд и где чей бокал? И от чего среди фотографий девушек в карманах Моцарта лежит фото с подписью – «Навеки твой, целую нежно, Дон Ортего»? И если Бетховен слышит, то чьё безжизненное тело распростёрлось на полу? И кто тогда Чайковский, а кто — Глюк?

Посмотрев пьесу, можно будет легко с этим разобраться. Но, сначала, лучше всё же посмотреть.

Приходите к 18 часам.

Стоимость билетов от 180 гривен. Их таки можно купить здесь.

Адрес: ул. Ольгиевская, 23.

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