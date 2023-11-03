Данилов назвал Telegram «очень опасным мессенджером»: будут ли его блокировать

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что Telegram является «очень опасным и уязвимым мессенджером» и ответил, планирует ли власть запрещать приложение в Украине.

Об этом он сказал в интервью Liga.net.

«Если к нам поступят документы соответствующих служб, которые имеют на это право, — поверьте, за нами не замедлит последовать», — отметил секретарь СНБО.

Данилов также отметил, что сам не пользуется Telegram, поскольку «не признаёт анонимных вещей» и хотел бы, чтобы «за каждым ником был вполне понятный человек».

«У меня даже такого приложения нет ни в одном моём устройстве. Это очень уязвимое приложение. Через него в 99% случаев сидят в вашем телефоне при необходимости. Поэтому у меня его нет и никогда не было», — сказал Данилов.

Он также заявил, что Telegram — это «системы влияния, где люди за деньги начинают продвигать те или иные вещи».

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