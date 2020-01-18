Эминем, вдохновлённый Хичкоком, выпустил альбом

Американский рэпер Эминем без каких-либо анонсов выпустил свой одиннадцатый сольный альбом «Music To Be Murdered By».

Об этом сообщает Meduza.

«В релиз вошли совместные песни с Эдом Шираном, умершим в декабре 2019 года, рэпером Juice WRLD, Андерсоном Паком и давним другом Эминема — техничным детройтским рэпером Royce da 5’9». Доктор Дре выступил одним из продюсеров пластинки», — говорится в сообщении.

«Эминем вдохновлялся альбомом «Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By», в создании которого участвовал Альфред Хичкок. Рэпер воссоздал обложку этого релиза, на которой режиссёр прикладывал к своей голове топор и револьвер. В новой версии на месте Хичкока оказался сам рэпер. Кроме того, голос Хичкока появляется в интерлюдиях между песнями. Его записи взяты из интерлюдий «Alfred Hitchcock Presents Music To Be Murdered By», — говорится в сообщении.

Помимо альбома Эминем выпустил клип на трек «Darkness». В нём он читает о массовом убийстве на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе в 2017 году, на котором погибли 58 человек.