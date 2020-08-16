Империя сантехники — это круто!

Решив сделать ремонт в ванной комнате или сменить её дизайн, многие сталкиваются с одним и тем же вопросом: как на небольшой площади максимально компактно разместить всю сантехнику, не нарушив при этом общую концепцию?
Оптимальным вариантом решения проблемы станет покупка душевого гарнитура, установка и использование которого позволит расширить сферу применения главных элементов любого санузла, не занимая при этом много свободного пространства.
Приобретая сантехническое оборудование от знаменитых европейских брендов Grohe, Hansgrohe и Imprese в интернет-магазине «Империя Сантехники», вы обязательно сделаете свою ванную комнату функциональной и практичной, а также привнесёте в её дизайн нотки стиля и изысканности.
Душевые гарнитуры мировых брендов
Линейка душевых гарнитуров от таких ведущих немецких производителей сантехники, как Grohe и Hansgrohe, удовлетворит пожелания самого требовательного покупателя своими технологическими достоинствами и великолепным качеством отделки.
А чешская компания Imprese не перестаёт поставлять на рынок великолепные образцы сантехнического оборудования, которые отличаются функциональностью, современным дизайном и длительным сроком службы.
Гарнитуры от знаменитых европейских брендов различаются комплектацией, формой, материалом изделий, дизайном, наличием дополнительных функций.
Базовая комплектация душевых гарнитуров
Душевой гарнитур представляет собой корпус и прикреплённое к нему оборудование. Так, базовый комплект состоит из:
• душевого шланга;
• настенного держателя;
• ручного душа;
• крепления для душа;
• душевой стойки.
Для изготовления корпуса используют такие материалы, как пластик (акрил), сплавы алюминия и стекло.
Большое разнообразие коллекций позволит подобрать комплектующие к уже купленному душевому гарнитуру за счёт аксессуаров той же коллекции. Причём, они не будут выделяться своим стилем и дизайном из общей концепции ванны. Так мыльницы, держатели для бумаги и полотенец станут приятным и практичным дополнением к гарнитуру. Элементы коллекции одного производителя могут с успехом заменять друг друга на те, которые больше подходят по набору функций.
Как правильно выбрать душевой гарнитур
При помощи удобного фильтра в каталоге интернет-магазина вы сможете выбрать сантехническое оборудование, руководствуясь:
• высотой штанги;
• длиной и материалом шланга;
• размерами ручного и верхнего душа;
• количеством типов струй;
• формой и цветом душевого устройства.
Классический вариант цветовой гаммы в коллекции Grohe, Hansgrohe и Imprese представлен благородным стальным цветом, но, по желанию заказчика, можно подобрать держатели и стойки других оттенков.
В интернет-магазине «Империя Сантехники» представлено сантехническое оборудование, которое отвечает всем международным стандартам. Достаточно связаться с консультантами, и они помогут вам выбрать оптимальную модель любого душевого гарнитура по самым низким ценам в Украине.