Империя сантехники — это круто!

Решив сделать ремонт в ванной комнате или сменить её дизайн, многие сталкиваются с одним и тем же вопросом: как на небольшой площади максимально компактно разместить всю сантехнику, не нарушив при этом общую концепцию?

Оптимальным вариантом решения проблемы станет покупка душевого гарнитура, установка и использование которого позволит расширить сферу применения главных элементов любого санузла, не занимая при этом много свободного пространства.



Приобретая сантехническое оборудование от знаменитых европейских брендов Grohe, Hansgrohe и Imprese в интернет-магазине «Империя Сантехники», вы обязательно сделаете свою ванную комнату функциональной и практичной, а также привнесёте в её дизайн нотки стиля и изысканности.

Душевые гарнитуры мировых брендов

Линейка душевых гарнитуров от таких ведущих немецких производителей сантехники, как Grohe и Hansgrohe, удовлетворит пожелания самого требовательного покупателя своими технологическими достоинствами и великолепным качеством отделки.

А чешская компания Imprese не перестаёт поставлять на рынок великолепные образцы сантехнического оборудования, которые отличаются функциональностью, современным дизайном и длительным сроком службы.



Гарнитуры от знаменитых европейских брендов различаются комплектацией, формой, материалом изделий, дизайном, наличием дополнительных функций.

Базовая комплектация душевых гарнитуров

Душевой гарнитур представляет собой корпус и прикреплённое к нему оборудование. Так, базовый комплект состоит из:

• душевого шланга;

• настенного держателя;

• ручного душа;

• крепления для душа;

• душевой стойки.

Для изготовления корпуса используют такие материалы, как пластик (акрил), сплавы алюминия и стекло.

Большое разнообразие коллекций позволит подобрать комплектующие к уже купленному душевому гарнитуру за счёт аксессуаров той же коллекции. Причём, они не будут выделяться своим стилем и дизайном из общей концепции ванны. Так мыльницы, держатели для бумаги и полотенец станут приятным и практичным дополнением к гарнитуру. Элементы коллекции одного производителя могут с успехом заменять друг друга на те, которые больше подходят по набору функций.

Как правильно выбрать душевой гарнитур

При помощи удобного фильтра в каталоге интернет-магазина вы сможете выбрать сантехническое оборудование, руководствуясь:

• высотой штанги;

• длиной и материалом шланга;

• размерами ручного и верхнего душа;

• количеством типов струй;

• формой и цветом душевого устройства.

Классический вариант цветовой гаммы в коллекции Grohe, Hansgrohe и Imprese представлен благородным стальным цветом, но, по желанию заказчика, можно подобрать держатели и стойки других оттенков.

В интернет-магазине «Империя Сантехники» представлено сантехническое оборудование, которое отвечает всем международным стандартам. Достаточно связаться с консультантами, и они помогут вам выбрать оптимальную модель любого душевого гарнитура по самым низким ценам в Украине.