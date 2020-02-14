На контейнеровозе, зашедшем в Одессу из Китая, коронавируса не нашли

300-метровый контейнеровоз CMA CGM Ural под флагом Мальты, направляющийся из Китая, чей экипаж переболел ОРВИ, прибыл в Одессу.

Как сообщал Минздрав, у членов экипажа нет подозрения на СОVID-19. Зафиксированы случаи заболевания ОРВИ, о чём официально предупредили представители компании CMA CGM санитарно-карантинное подразделение.

«Принимая во внимание максимальный 14-дневный инкубационный период заболевания СОVID-19 и учитывая срок 27 дней от выхода судна из порта Китая до прихода в порт Одессы, а также проверки членов экипажа судна в предыдущих (портах — ред.) — эпидемическая ситуация на судне является благополучной», — говорится в сообщении.

«В начале января контейнеровоз вышел из Китая, где произошла вспышка коронавирусной инфекции. Всеобщее внимание к судну приковано из-за того, что 27 января, когда «Урал» стоял в одном из портов Шри-Ланки, у шестерых членов экипажа внезапно поднялась температура», — комментирует повышенный интерес к заходу судна в Одессу Минздрав.

По прибытии судна все члены экипажа прошли соответствующий температурный скрининг и другие необходимые исследования. Коронавирус среди членов экипажа на «Урале» не выявлен.

По сообщению Администрации Одесского морпорта, «в данный момент контейнеровоз ошвартован у причала №42. После обследования эпидемиологами и подтверждения, что все члены экипажа здоровы, началась обработка CMA CGM URAL, вместимостью 9400 TEU. К выгрузке запланировано 2665 TEU, к погрузке 3286 TEU».

Как сообщала Одесса News, в японском порту Иокогама задержан круизный лайнер Diamond Princess, на борту которого находятся 3,7 тысяч пассажиров и членов экипажа, из которых 130 заражены коронавирусом, в том числе 2 украинца. Они госпитализированы.

Фото: Администрация Одесского морского порта