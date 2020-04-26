Положительная динамика не наблюдается: за сутки в Украине прибавилось почти 500 больных

Всего по Украине подтверждено 8 617 случаев COVID-19 состоянием на 9.30 26 апреля.
Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.
Всего в Украине исследовано 89 373 образцы методом ПЦР.
В течение 25 апреля получено 492 уведомления о новых подтверждённых случаях.
В общем итоге, картина случаев заболеваемости в разрезе регионов на 26 апреля такова:
- Винницкая обл. — 388 случаев (64 выздоровели)
- Волынская обл. — 241 случай (48 выздоровели)
- Днепропетровская обл. — 292 случая (13 выздоровели)
- Донецкая обл. — 29 случаев (10 выздоровели)
- Житомирская обл. — 348 случаев (10 выздоровели)
- Закарпатская обл. — 329 случаев (30 выздоровели)
- Запорожская обл. — 182 случая (39 выздоровели)
- Ивано-Франковская обл. — 731 случай (65 выздоровели)
- г. Киев — 1188 случаев (60 выздоровели)
- Киевская обл. — 542 случая (49 выздоровели)
- Кировоградская обл. — 323 случая (54 выздоровели)
- Львовская обл. — 348 случаев (56 выздоровели)
- Луганская обл. — 29 случаев (3 выздоровели)
- Николаевская обл. — 111 случаев
- Одесская обл. — 220 случаев (9 выздоровели)
- Полтавская обл. — 172 случая (14 выздоровели)
- Ровенская обл. — 508 случаев (46 выздоровели)
- Сумская обл. — 95 случаев (48 выздоровели)
- Тернопольская обл. — 607 случаев (58 выздоровели)
- Харьковская обл. — 147 случаев (15 выздоровели)
- Херсонская обл. — 87 случаев (15 выздоровели)
- Хмельницкая обл. — 70 случаев (16 выздоровели)
- Черкасская обл. — 257 случаев (55 выздоровели)
- Черновицкая обл. — 1341 случай (60 выздоровели)
- Черниговская обл. — 32 случая (3 выздоровели).
Отмечается, что на амбулаторном лечении находятся 5 867 пациентов, из них 471 ребёнок и 1 391 медработник. Всего госпитализированы 2 750 человек, из них 115 детей и 284 медика. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 107 человек, в том числе один ребёнок и 7 медиков.
В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек (8 за истекшие сутки), из них 108 мужчин и 101 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).
В общем 840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медика, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.
Как сообщала Одесса News, по состоянию на 19:30 25 апреля в Подольске зафиксировано 88 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.