Положительная динамика не наблюдается: за сутки в Украине прибавилось почти 500 больных

Всего по Украине подтверждено 8 617 случаев COVID-19 состоянием на 9.30 26 апреля.

Об этом сообщил Центр общественного здоровья Минздрава Украины на своей странице в Facebook.

Всего в Украине исследовано 89 373 образцы методом ПЦР.

В течение 25 апреля получено 492 уведомления о новых подтверждённых случаях.

В общем итоге, картина случаев заболеваемости в разрезе регионов на 26 апреля такова:

Винницкая обл. — 388 случаев (64 выздоровели)

Волынская обл. — 241 случай (48 выздоровели)

Днепропетровская обл. — 292 случая (13 выздоровели)

Донецкая обл. — 29 случаев (10 выздоровели)

Житомирская обл. — 348 случаев (10 выздоровели)

Закарпатская обл. — 329 случаев (30 выздоровели)

Запорожская обл. — 182 случая (39 выздоровели)

Ивано-Франковская обл. — 731 случай (65 выздоровели)

(65 выздоровели) г. Киев — 1188 случаев (60 выздоровели)

(60 выздоровели) Киевская обл. — 542 случая (49 выздоровели)

Кировоградская обл. — 323 случая (54 выздоровели)

Львовская обл. — 348 случаев (56 выздоровели)

Луганская обл. — 29 случаев (3 выздоровели)

Николаевская обл. — 111 случаев

Одесская обл. — 220 случаев (9 выздоровели)

Полтавская обл. — 172 случая (14 выздоровели)

Ровенская обл. — 508 случаев (46 выздоровели)

Сумская обл. — 95 случаев (48 выздоровели)

Тернопольская обл. — 607 случаев (58 выздоровели)

Харьковская обл. — 147 случаев (15 выздоровели)

Херсонская обл. — 87 случаев (15 выздоровели)

Хмельницкая обл. — 70 случаев (16 выздоровели)

Черкасская обл. — 257 случаев (55 выздоровели)

Черновицкая обл. — 1341 случай (60 выздоровели)

(60 выздоровели) Черниговская обл. — 32 случая (3 выздоровели).

Отмечается, что на амбулаторном лечении находятся 5 867 пациентов, из них 471 ребёнок и 1 391 медработник. Всего госпитализированы 2 750 человек, из них 115 детей и 284 медика. На аппарате искусственной вентиляции лёгких находится 107 человек, в том числе один ребёнок и 7 медиков.

В результате осложнений, вызванных болезнью, умерли 209 человек (8 за истекшие сутки), из них 108 мужчин и 101 женщина. Среди умерших преобладают лица в возрасте от 50 лет (86%).

В общем 840 пациентов уже выздоровели, из них 162 медика, — повторное лабораторное исследование не выявило вируса в их организме.

Как сообщала Одесса News, по состоянию на 19:30 25 апреля в Подольске зафиксировано 88 подтверждённых случаев заболевания коронавирусом.