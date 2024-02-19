726 дней войны: ВСУ сдерживают врага, отражают атаки

Начались 726-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений.

Согласно оперативной информации в Facebook Генерального штаба ВСУ состоянием на 6 утра 19 февраля, всего в течение суток враг нанёс 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Актуальная военная ситуация на фронте в зонах оперативной ответственности стратегических группировок войск (ОСГВ) такова:

ОСГВ «Север» : на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность;

: на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность; ОСГВ «Хортица» : на Купянском направлении враг дважды пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области. На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника, на Бахмутском — 8;

: на Купянском направлении враг дважды пытался атаковать позиции наших войск в районе Табаевки Харьковской области. На Лиманском направлении нашими воинами отражены 10 атак противника, на Бахмутском — 8; ОСГВ «Таврия»: на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага возле Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области. На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск. На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено. В Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск в районе Работиного Запорожской области;

ОСГВ «Одесса»: на Херсонском направлении Силы обороны продолжают удерживать позиции и отражать штурмы оккупационных войск. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. За прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.

Как отмечает Генштаб, наши воины активными действиями наносят оккупационным войскам урон в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей ПВО уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БПЛА «Орлан-10». Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 району сосредоточения личного состава, 3 пунктам управления и 2 складам боеприпасов противника.

Одесса News информировала, что большая часть украинских военных вышла из Авдеевки Донецкой области, в 3-й отдельной штурмовой бригаде нет информации о массовом взятии их в плен.

На главном фото бойцы 3-й штурмовой роты 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в Авдеевке.

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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