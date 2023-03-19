Страсти накаляются: у одесской участницы «МастерШеф» не выдержали нервы

18 марта телеканал СТБ показал очередной, 6-й выпуск проекта «МастерШеф.Профессионалы»-4, в котором принимают участие 3 представителя одесского региона.

К сожалению, для одного из них предыдущий выпуск оказался последним. Так что в кулинарный бой вступили одесситы Антон Гильчук и Виктория Сопина. Беспристрастными судьями были, как обычно, Эктор Хименес-Браво, Владимир Ярославский и Ольга Мартыновская.

Шестую неделю кулинарного шоу одесские участники раз за разом доказывают, что им под силу любое, даже самое изощрённое кулинарное задание, однако решение этих задач происходит на грани нервного срыва.

Виктории Сопиной пришлось снимать стресс диким ором, а затем рыданием после получения чёрного фартука. Она приготовила овощное рагу и куриное запечённое филе, которое не совсем понравилось судьям. Эктор сказал, что оно «потонуло в масле, что может повлиять на здоровье едока, подгорело снизу и ему не хватает соуса».

Условия конкурсов позволяли фантазии профессионалов раскрываться по полной. Участникам, например, предложили приготовить блюда, которых не существует. Представляете позицию в меню под названием «Боже, какое конченое»? Или «Ни рыба, ни мясо»? А что нужно приготовить так, чтобы захотелось произнести: «Как не хочется уезжать из Крыма», или какие ингредиенты должны войти в блюда под названием, например, «Бедный Йорик» или «На панщине пшеницу жала»?

Антону Гильчуку удалось с честью превратить мемы в блюдо, а на Викторию Сопину одели чёрный фартук.

Антон Гильчук первый слева

Ещё участникам пришлось в экстремальных условиях готовить праздничный ужин — три полноценных блюда практически без воды и электричества. На всё про всё на каждую команду выделили лишь по 5 литров воды и 2 киловатта электроэнергии. Это очень мало, но украинцы за время полномасштабной войны уже не раз показали свою находчивость. Одесситы справились с этой задачей.

В битве чёрных фартуков Виктории пришлось готовить блюдо с верхним слоем в виде флага Латвии.

«Под вашими коробками флаги тех стран, которые нам больше всего помогают. Ваша задача — приготовить блюдо на вид, как тот флаг, который вы найдёте у себя. Главное: соответствие цвету и форме флага, ну и о вкусе тоже не забывайте», — подчеркнул Эктор.

Виктория справилась с этой задачей, потратив много нервных клеток. «У меня пустая голова! Я не понимаю, что мне готовить! В такие моменты я начинаю паниковать», — комментировала Виктория своё нервное состояние во время приготовления этого блюда. Но ей всё-таки удалось собраться и, в результате, представить судьям вкусный десерт с весьма небрежно выполненным изображением флага. Однако, вкусовые качества взяли верх над презентацией, и Сопина сняла чёрный фартук.

Лучшими были блюда с изображением флагов Канады и Великобритании.

Хуже всех, по мнению судей, справился с задачей 25-летний Александр Габак, который и покинул проект.

За приключениями дуэта одесситов в составе 16 оставшихся на проекте участников будем наблюдать по СТБ 25 марта.

Фото: СТБ, Антон Гильчук\Facebook

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