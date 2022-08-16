Труп женщины нашли при тушении пожара в доме на ул. Сурикова в Одессе

15 августа при тушении пожара, возникшего после 17 часов в Малиновском районе Одессы, в доме по улице Сурикова, найдено тело погибшей женщины.

По сообщению Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области, личные данные погибшей пока не установлены.

Отмечается, что по прибытию на место происшествия 28 пожарных было установлено возгорание домашнего имущества в двух комнатах частного одноэтажного жилого дома.

«В 17:50 пожар был локализован и в 18:05 — ликвидирован на площади ~20 м²», — говорится в информации спасателей.

Причина пожара и ущерб устанавливаются.

Как сообщала Одесса News, 9 августа возник пожар на третьем этаже трёхэтажного жилого дома в Одессе, по улице Агрономической.

Фото: ГУ ГСЧСУ в Одесской области

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