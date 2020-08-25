Флаг Украины третий год в «чёрном списке» Парижского меморандума по мореплаванию

Комитет Парижского Меморандума (Paris MoU) утвердил результаты инспекций 2019 года и новые списки эффективности для флагов (WGB List) и признанных организаций (RO). Эти списки вступили в силу с 1 июля 2020 года и будут использоваться для расчёта профиля риска судна.

Белый (W), серый (G) и чёрный (B) список» формируются исходя из степени выполнения государствами флага международных требований по безопасности мореплавания, сообщается на сайте благотворительной организации «Ассоль».

«Украина опустилась в чёрный список Парижского меморандума ещё по результатам 2016 года. По новым данным — мы также в «Black list»: флаг Украины на 65 месте из 70, выше нас в рейтинге — Палау, ниже — Танзания (по итогам 2018 — на 66 месте из 73). Работа на судах под флагом Украины относится к риску между средним и высоким», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в «Белом, Сером и Чёрном списках» за 2019 год всего указано 70 флагов: 41 — в «Белом списке», 16 — в «Сером списке» и 13 в «Чёрном списке». По итогам 2018 года общее число государств флага в списке — 73: 41 — в «Белом списке», 18 — в «Сером списке» и 14 в «Чёрном списке».

Белый список представляет качественные флаги с неизменно низким уровнем задержания. Флаги со средней производительностью показаны в сером списке. Их появление в этом списке может послужить стимулом для улучшения и перехода в Белый список. В то же время флаги в нижней части «серого списка» должны быть осторожны, чтобы не пренебрегать контролем над своим флотом и не попасть в чёрный список в следующем году.

С 1 июля 2020 года списки эффективности используются для расчёта профиля риска на судах, а суда под флагами в «Сером списке» и «Чёрном списке» могут быть подвергнуты более жёстким мерам при выявлении нарушений.

Кстати. Paris MoU состоит из 27 участвующих морских администраций. В настоящее время государствами-членами Парижского Меморандума являются: Бельгия, Болгария, Канада, Хорватия, Кипр, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Исландия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Румыния, Российская Федерация, Словения, Испания, Швеция и Великобритания.

Миссия состоит в том, чтобы исключить эксплуатацию судов нестандартного уровня через согласованную систему контроля со стороны государства порта.

Ежегодно проводится более 17 000 инспекций на борту иностранных судов в портах Парижского меморандума о взаимопонимании, обеспечивающих соответствие этих судов международным стандартам безопасности, охраны окружающей среды, а также наличие у членов экипажа надлежащих условий жизни и работы.

Основной принцип заключается в том, что основная ответственность за соблюдение требований, изложенных в международных морских конвенциях, лежит на судовладельце/операторе. Ответственность за обеспечение такого соблюдения остаётся за государством флага.

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