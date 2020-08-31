На минувшей неделе в Одессе родились 183 малыша

За последнюю неделю лета в городских родильных домах Одессы появились на свет 183 новорожденных, в числе которых две двойни.

Об этом сообщил официальный сайт города.

«Новорожденные девочки на прошедшей неделе одержали численное преимущество над мальчиками с минимальным перевесом — на свет появились 92 юные одесситки и 91 маленький одессит», — говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшее количество родов на минувшей неделе приняли медики городского родильного дома №5, где увидели свет 60 младенцев.

Кстати. В настоящее время в Одессе приём беременных, рожениц и родильниц ведут четыре городских родильных дома из пяти: №№1, 2, 4 и 5. В городском роддоме №7 в настоящее время проводятся плановая дезинфекция и косметический ремонт. которые планируется завершить к 14 сентября.

Как сообщала Одесса News, по традиции, Одесский городской голова поздравит первого новорождённого и всех малышей, появившихся на свет в роддомах города 2 сентября — в День рождения города.