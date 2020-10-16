В Одессе поймали боевика ИГИЛ

В Одессе задержан участник международной террористической организации «Исламское государство», который находился в международном розыске.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы получили информацию, что в Украину нелегально прибыл гражданин одной из стран Центральной Азии, причастный к терроризму. Ранее он прошёл подготовку в лагерях террористов на Ближнем Востоке.

По данным СБУ, в Украине злоумышленник планировал организовать транзитные переправки боевиков из разных стран в ряды «ИГ».

Во исполнение решения Офиса Генерального прокурора об экстрадиции задержанный конвоирован и передан компетентным органам страны его происхождения, проинформировали в СБУ.

Как сообщала Одесса News, в марте 2019 года сотрудники СБУ задержали на территории Одесской области иностранца, который находился в международном розыске по линии Интерпола за совершение преступлений, связанных с террористической деятельностью ИГИЛ.

Фото: СБУ