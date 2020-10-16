В Одесской области СБУ задержала организатора трафика нелегальной миграции

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала в Одесской области механизм нелегальной миграции через государственную границу, который, по предварительным данным следствия, организовал гражданин одной из соседних стран.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что задержанный обеспечивал клиентам переход через госграницу вне установленных пунктов контроля. Конечной точкой нелегалов была одна из европейских стран.

Сотрудники СБУ задержали организатора канала во время очередной попытки перемещения за границу двух человек, имевших отношение к криминальной среде, У нелегалов отсутствовали вообще какие-либо легальные документы, поэтому стоимость их переправки составила 5,2 тысячи долларов США.

По имеющейся информации, нелегальный бизнес существовал почти год, ежемесячно организатор переправлял до 10 нелегалов.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения фигуранту о подозрении по ч.3 ст.332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.

«Осуществляются следственные действия для установления всех обстоятельств правонарушения. Проверяется информация относительно причастности должностных лиц Госпогранслужбы к противоправной деятельности», — говорится в сообщении.

Как сообщала Одесса News, в июне 2020 года жительница Одесской области сделала попытку провести человека через границу с Молдовой, однако оба были задержаны пограничниками Белгород-Днестровского отряда.