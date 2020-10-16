В Одессе на Дерибасовской открыли новую скульптуру — бронзовый граммофон

На Дерибасовской в Одессе, напротив памятника Утёсову, появилась новая скульптура — интерактивный бронзовый граммофон.

Новую скульптурную композицию назвали «Голос Одессы», сообщает «Думская».

«Наведя телефон на QR-код, размещённый на скульптуре, можно услышать произведения 13-ти известных одесских авторов: Утёсова, Жванецкого, Ойстраха, Неждановой, Гилельса, Рихтера, Фельцмана, Ободзинского, Долиной, Стоянова, Карцева, Коралли и Водяного, — а также звуки, которые передают одесский колорит — объявления на вокзале, гимн Одессы, издаваемый курантами на горсовете, перезвон трамвая и многое другое», — говорится в сообщении.

Отмечается, что новая скульптурная композиция появилась по инициативе одессита Андрея Левченко.

«Я помню Одессу не глазами, а ушами. Я помню волны, ревун, трамвай и тех, кто звучит, как Одесса. Ведь даже те, кто не видел Одессу, знают, как она звучит благодаря одесским музыкантам, сатирикам и артистам. Это, по-моему, первая в Украине интерактивная скульптура. Я передаю это в дар городу, шоб было шо послушать», — сказал Левченко га торжественном открытии скульптуры.

Создал композицию скульптор Виктор Тиблевич. На реализацию задумки в бронзе ушло девять месяцев. Стороны граммофона сделаны в виде фасадов одесских домов с множеством деталей – тут и знаменитые одесские котики, ребёнок, играющий на скрипке, томная дама с папиросами, моряк и колодец, прообразом которого стал настоящий мраморный колодец из двора на Малой Арнаутской, где вырос Андрей Левченко.

Автор идеи считает, что место размещения скульптуры — напротив памятника Утёсову — идеальное, поскольку теперь граммофон вместе с памятником Леониду Утёсову образовали единую, смысловую композицию – вроде как Утёсов слушает пластинку.

Кстати. В начале 2000-х на этом месте стоял музыкальный автомат в виде старинной телефонной будки. Внутри можно было выбрать и послушать наиболее популярные песни Утёсова. К сожалению, арт-объект повредили вандалы, и он был демонтирован.

Как сообщала Одесса News, в июле 2020 года в одном из одесских двориков на улице Успенской, 75, была открыта новая скульптурная композиция «Одесский тополь – жизнь продолжается».