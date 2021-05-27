Одесский нардеп требует проверить деятельность уволенного министра по концессионным портовым вопросам

Народный депутат от партии «Оппозиционная платформа-За жизнь» Николай Скорик направил депутатское обращение к новоназначенному министру инфраструктуры Александру Курбакову о проведении аудита условий концессии «Херсонского морского торгового порта» и проверки деятельности экс-министра Владислава Криклия, с чьей подачи порт передаётся в аренду частным лицам.

Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Парламентарий обратил внимание, что в ряде случаев вернуть государству отданные в аренду бизнесу предприятия невозможно, поскольку с передачей стратегических объектов госсобственности в концессию и аренду в стране происходит неконтролируемая приватизация.

«Положения Закона Украины «О концессиях» предусматривает перспективу ликвидации госпредприятий в случае передачи их имущества в концессию. Также срок концессии в данном случае составляет 30 лет, а за такой период могут произойти значительные изменения в законодательстве, что сделает невозможным возвращение порта в собственность государства», – отметил народный депутат.

По его мнению, убыточность портов как повод для передачи этих объектов бизнесу, свидетельствует, прежде всего, о неэффективности управления данными структурами.

«Это подтверждают материалы проверок украинских портов. Так, по итогам 2020 года два государственных порта – Херсонский и Ренийский, показали убытки на сумму 43,3 миллиона и 45,3 миллиона гривен соответственно. Такая же ситуация и с Одесским портом: там в 2019 году Госаудитслужба выявила финансовые нарушения, которые привели к потере 8,4 млн грн», – говорится в обращении.

Кроме того, состояние портов Украины как градообразующих предприятий напрямую влияет на уровень налоговых поступлений, а также развитие городов и региона, в котором они находятся, — напомнил оппозиционер.

«В связи с вышеуказанным, прошу Вас инициировать проведение мониторинга результатов концессии «Херсонского морского торгового порта» и аудиторской проверки деятельности министра Криклия В. А. с целью оценки эффективности управления портами Украины и недопущения продолжения убыточной политики в портовой отрасли. Также прошу Вас предоставить информацию о планируемых Министерством инфраструктуры мерах, которые будут направлены на увеличение поступлений налогов и сборов от портов в местные бюджеты», – резюмировал Николай Скорик.

Как сообщала Одесса News, Черноморский порт объявлен следующим концессионным проектом после официальной передачи в концессию Херсонского морского торгового порта, которая произошла 26 июня 2020 года в присутствии Президента Украины Владимира Зеленского.

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