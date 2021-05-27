Мэр Одессы отчитался перед громадой за 2020 год

27 мая в актовом зале Центра интегрированных услуг на Косовской («новая мэрия») состоялся отчёт Одесского городского головы Геннадия Труханова за 2020 год.

Как сообщается на официальном сайте города, в отчете мэра Одессы была представлена проделанная работа по таким основным направлениям: диджитал; COVID-19; больницы и амбулатории; школы, детские сады, стадионы; дороги; парки, скверы; жилищно-коммунальное хозяйство; освещение; безопасность; транспорт; памятники архитектуры; культура; современные вызовы.

«Я отчитался за тот период, когда город максимально потерпел от пандемии. Однако этот отчёт содержит не меньше достижений, чем в предыдущие годы. Я горжусь тем, что мы смогли сделать. Что мы не останавливаемся перед трудностями, а идём только вперед», — подчеркнул Геннадий Труханов.

Также городской голова обозначил приоритетные направления работы на текущий и последующие годы, среди которых реализация проектов на таких объектах, как Хаджибейская дамба, Ивановский путепровод, современный Дворец спорта возле аэропорта, сквер трёх мемориалов памяти возле облгосадминистрации, сквер-мемориал «Против забвения» в районе площади Толбухина.

Одесситы могли слушать выступление мэра в прямой трансляции на муниципальном канале в Youtube.

Как сообщала Одесса News, 26 мая в Одессе проходил Форум местного самоуправления «Одесчина: децентрализация в действии». Принявший в работе форума Одесский городской голова Геннадий Труханов резко критиковал законодательные органы Украины в контексте градостроительной реформы.

Фото: Думская

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