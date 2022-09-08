Литва передала Украине новую партию военной помощи.
Об этом сообщил «Обозреватель», ссылаясь на информацию министерства обороны Литвы в Twitter.
В нашу страну уже направляются 105 мм гаубицы.
Опубликовали также фото вооружения, которое получит Украина.
«Продолжаем материальную поддержку Украины. Она нуждается в непрерывной поставке оружия. Нам нельзя делать паузы», — подчеркнули в министерстве.
Как сообщала Одесса News, Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии.
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