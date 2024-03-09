Зеленский в Стамбуле ознакомился с ходом строительства корветов для ВМС ВСУ

8 марта во время рабочего визита в Турецкую Республику Президент Украины Владимир Зеленский посетил судостроительные верфи, где строят корветы для Военно-Морских сил Вооружённых Сил Украины в соответствии со Стратегией развития ВМС ВСУ до 2036 года.

Об этом сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины.

Глава государства ознакомился со степенью готовности и оснащением корвета «Иван Мазепа», его техническими характеристиками и возможностями. Этот противолодочный корвет типа Ada должен стать будущим флагманом ВМС Украины, — говорится в сообщении.

На судне Президент встретился с военнослужащими ВМС Украины, которые проходят курсы эксплуатации и обслуживания систем этого корабля, и поблагодарил их за службу.

«Благодарю вас за службу, за то, что Украину здесь очень уважают. Вы знаете, что мы ждём вас в Украине. Чтобы были еще мощнее наши Силы безопасности и обороны», – отметил Глава государства и вручил двум военным медали «Защитнику Отчизны», которыми они награждены за самоотверженные действия, выявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, образцовое исполнение воинского долга.

Владимир Зеленский также ознакомился с ходом строительства корвета класса Ada, которому Указом Президента присвоено имя гетмана Ивана Выговского и который тоже должен усилить наш военно-морской флот.

Глава Украинского государства выразил благодарность всем причастным к строительству таких военных кораблей.

«Очень благодарен за партнёрство Президенту Турции Эрдогану и всем оборонным компаниям Турции и Украины, которые создают такой мощный результат по возвращению мира для Украины», – сказал он.

Отмечается, что корветы типа Ada являются современными кораблями прибрежной зоны, обладающими возможностями противолодочных операций и патрулирования в открытом море с широким использованием в конструкции принципов стелс-технологии. Концепция конструкции и боевого применения корвета типа Ada сходна с концепцией литоральных кораблей типа Freedom, разработанных компанией Lockheed Martin для ВМС США. Корветы типа Ada имеют более мощное вооружение, более мощные радарные и сонарные системы.

Одесса News сообщала в сентябре 2022 года, что турецкая кораблестроительная компания STM строит первый корвет для Военно-Морских Сил Украины по проекту Ada, на мощностях верфи RMK Marine в Стамбуле.

Церемония закладки киля корабля на мощностях STM состоялась в сентябре 2021 года. Предполагалось, что в 2024 году он войдёт в состав ВМС, но приступит к выполнению заданий не ранее 2026 года – до этого его ждут испытания.

18 августа 2022 года Зеленский подписал указ о присвоении первому украинскому корвету имени «Гетман Иван Мазепа», а 2 октября этот корвет был спущен на воду в Турции.

В августе 2023 года в Турции состоялась церемония закладки второго корабля типа Ada для нужд ВМС ВСУ.

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