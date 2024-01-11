Новым премьер-министром Франции стал 34-летний Габриэль Атталь с одесскими корнями

Президент Франции Эммануэль Макрон назначил Габриэля Атталя новым премьер-министром страны.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на BFM TV.

Отмечается, 34-летний Атталь стал самым молодым главой правительства в истории страны и во всём мире.

Атталь был министром образования в правительстве Элизабет Борн.

Новый премьер-министр Французской Республики — потомок казацкой семьи Курисов из Одесской области.

Родился Габриэль Атталь в 1989 году в Кламаре. Его отец, Ив Атталь – еврей, выходец из Туниса. Мать – Мари Атталь, урождённая де Курисс (Мария Александровна Курис), представительница знаменитой украинской семьи Курисов, чьи усадьбы находятся в сёлах Исаево и Курисово (Петровке) Одесской области.

Предки Курисов прибыли в Украину в XVI веке из Греции и осели в Нежине. Иван Онуфриевич Курис стал генералом и получил за военные заслуги земли в нынешней Одесской области, где основал местечко Курисово-Покровское (ныне Курисово Березовского района). В 1824 году он построил там Свято-Покровский храм.

После революции 1917 года Курисы бежали за границу. Часть их осела во Франции. Мать нового премьера этой страны – праправнучка Ивана Ираклиевича Куриса, тайного советника, шталмейстера императорского двора, предводителя дворянства Херсонской губернии, крупного землевладельца, мецената, коллекционера и библиофила. При нём и перестроили усадьбу в Курисово.

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