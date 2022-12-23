Куда пойти в Одессе на рождественских выходных 24-25 декабря

24-25 декабря одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

24 декабря Одесский зоопарк приглашает на праздник «Рождество в зоопарке». Посетителей ждёт вертепное действо от прихожан Одесской народной церкви. Также для малышей подготовили игровую программу с героями Ледяного сердца — Эльзой и Анной. Ощутите магию Рождества и получите праздничное настроение вместе с Одесским зоопарком. Приходите к 12 часам.

24-26 декабря на территории Лютеранской церкви Святого Павла (Одесской Кирхи) состоится традиционная Рождественская ярмарка. Работает постоянная авторская выставка Александра Сурилова «Наследие черноморских немцев», где собраны уникальные свидетельства из прошлого и настоящего жизни немецкого общества Одессы и её окрестностей. Традиционно во дворе кирхи будут расположены киоски с рождественской выпечкой и другими праздничными блюдами, а также украшения ручной работы. Двор будут украшать ёлка и другие яркие элементы декора. Двор будет открыт с 11:00 до 21:00.

На ярмарке запланирована насыщенная культурная и литургическая программа:

24 декабря в 15.00 – концерт Odessa Wind ensemble (Художественный руководитель и дирижёр Максимилиан Мария Джаннетти (Германия)

в 15.00 – концерт Odessa Wind ensemble (Художественный руководитель и дирижёр Максимилиан Мария Джаннетти (Германия) 24 декабря в 18.00 — Святой вечер — Служба Божья с музыкальной программой (Вероника Струк — орган и солисты

в 18.00 — Святой вечер — Служба Божья с музыкальной программой (Вероника Струк — орган и солисты 25 декабря в 10:00 — Праздничное Рождественское богослужение (Вероника Струк)

в 10:00 — Праздничное Рождественское богослужение (Вероника Струк) 25 декабря в 15.00 — Хор «Жемчужины Одессы» (худ. руководительница и дирижёр Лариса Гарбуз)

в 15.00 — Хор «Жемчужины Одессы» (худ. руководительница и дирижёр Лариса Гарбуз) 25 декабря в 18.00 — Большой Рождественский концерт (Вероника Струк, струнный квартет «Гармонии мира»).

Часть собранных средств будет направлена на поддержку Вооружённых Сил Украины. Адрес: ул. Новосельского, 68.

24 декабря в Одесской областной филармонии им. Д. Ойстраха ёлка «Новогодняя Одиссея» — музыкальное кино-мульти шоу для всей семьи. Юные зрители отправятся на поиски Нового года, который украли воры и попадут в разные страны и стихии — в сказочный лес, морскую пучину, горячую пустыню, далёкий космос. Яркие костюмы, великолепные музыка и танцы, увлекательный видеоконтент – всё это поможет создать настоящее праздничное настроение! Сквозь мир увлекательных похождений зрителя поведут Святой Николай, сказочная Фея, весёлая Мультяшка, а маленькие зрители станут их самыми главными помощниками! В спектакле принимают участие солисты балета Одесской национальной оперы, народная артистка Украины Ольга Оганезова, лауреат международных конкурсов ансамбль танца «Созвездие», артисты цирка и другие талантливые актёры. Приходите в Большой зал филармонии к 11:00 или 13:00. Стоимость билетов от 100 гривен.

24 декабря каждый год Санта Клаус приносит подарки всем детям. А кто принесёт подарок самому Санте? Будет обидно, если он останется без подарка. Чтобы Санта получил свой подарок к Рождеству, Малыш-Эльф, Бабушка Санты, Эльк и Мильке начали срочно искать старинный рецепт волшебного яблочно-ванильного пирога. В поисках потерянного рецепта они встречаются с самыми разными героями сказок, заблудившимися в волшебном лесу. Чтобы узнать, чем заканчивается эта зимняя история, приходите в Одесский театр юного зрителя к 17 часам. Стоимость билетов от 150 гривен.

25 декабря в Театре музкомедии в Одессе состоится семейное новогоднее музыкальное шоу «Снежная королева» по мотивам сказки датского писателя Ганса Христиана Андерсена. Любимая новогодняя история нескольких поколений. Постановка в жанре семейного мюзикла для приятного отдыха всей семьи. Блестящая актёрская игра и увлекательный сюжет, который подарит море ярких эмоций.Вас приглашают вместе с Гердой отправиться в ледяное царство Снежной королевы, пройти полный опасностей путь, преодолеть все трудности на этом пути, встретить новых друзей, победить Снежную королеву и спасти Кая. Ведь горячее сердце Герды не под силу остудить даже ледяному северному ветру. Цена билетов от 200 грн. Приходите в 12:00 или в 16.00.

25 декабря КП «Одесгорэлектротранс» приглашает на последнюю в этом году экскурсию в свой музей. Приходите к 12 часам. Адрес: Алексеевская площадь,21а. Вход свободный, без предварительной записи.

До 30 декабря выставка Харьковского литературного музея «Харьков — Железобетон» в обновлённом бомбоубежище Зелёного театра (Маразлиевская, 1а). В основе экспозиции – история легендарного дома «Слово» от начала строительства до сегодняшнего дня. «Слово» – жилая шестиэтажка в Харькове, построенная в конце 1920-х годов кооперативом литераторов. Среди звёздных жителей здания были Остап Вишня, Николай Хвылевой, Лесь Курбас, Павло Тычина, Валерьян Подмогильный. Именно здесь с 1933 по 1938 годы было репрессировано более 70 жителей-литераторов, 11 из которых были расстреляны в урочище Сандармох. Вход: свободный.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров, Ольга Черненко/Одесса News

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