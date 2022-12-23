Россия увеличила количество ракетоносителей в Чёрном море

Российская Федерация увеличила до трёх количество своих ракетоносителей в Чёрном море, наготове к применению враг держит 20 крылатых ракет типа «Калибр».

Об этом оперативное командование «Юг» сообщает в Facebook.

«Рашисты увеличили в Чёрном море количество ракетоносителей до 3. Суммарно наготове 20 ракет типа «Калибр», — говорится в сообщении.

По состоянию на 10:00 22 декабря на боевом дежурстве в Чёрном море Россия держала девять своих кораблей, среди которых один ракетоноситель с четырьмя «Калибрами».

Как сообщала Одесса News, со времени начала широкомасштабного вторжения России в Украину ВСУ уничтожили 16 единиц кораблей/катеров противника.

Больше новостей в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod