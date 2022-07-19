Швейцария отказалась принимать на лечение раненых украинцев

Федеральное правительство Швейцарии выступило против приёма на лечение в швейцарских клиниках раненых военнослужащих Вооружённых сил Украины, а также раненых во время войны гражданских лиц.

Об этом сообщает SwissInfo.

Отмечается, что с просьбой к Швейцарии принять раненых украинских военных обратилась структура НАТО под названием Евроатлантический координационный центр реагирования на стихийные бедствия, который координирует на международном уровне эвакуацию из Украины раненых военнослужащих ВСУ. В мае 2022 года некоторые кантоны Швейцарии выразили готовность принимать у себя для лечения раненых бойцов ВСУ, но позже столкнулись с противодействием со стороны федерального правительства.

«Через три недели федеральные власти приняли решение, и оно было отрицательным: МИД отказало НАТО в приёме раненых военнослужащих ВСУ в Швейцарии, ссылаясь на юридические и практические причины», — говорится в сообщении.

Основные возражения заключались в том, что согласие принять у себя раненых бойцов одной из сторон вооружённого конфликта противоречило бы нейтральному статусу Швейцарии и что Женевские конвенции и Гаагское соглашение 1907 года требуют от нейтральных государств гарантировать интернирование раненых солдат, участвовавших в боевых действиях. То есть, такие военнослужащие не смогли бы в дальнейшем участвовать в военных операциях после выздоровления.

При этом швейцарская сторона отказалась принимать на лечение даже раненых в ходе войны гражданских лиц.

«Что касается раненых гражданских лиц, то правительство Швейцарии придерживается мнения, что отличить гражданских от военнослужащих практически невозможно, учитывая, что сейчас многие люди в Украине берут в руки оружие, чтобы защитить свою страну. Вместо этого Швейцария предпочитает помогать раненым, направляя гуманитарную помощь непосредственно в гражданские лечебные учреждения Украины», — говорится в сообщении.

Ранее правительство Швейцарии отказало в просьбах, поступивших из Германии и Дании, разрешить реэкспорт в Украину боеприпасов и боевых машин пехоты швейцарского производства.

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