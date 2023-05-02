В Ливерпуле к Евровидению установили «поющих соловьёв»

К песенному конкурсу Евровидения в центре Ливерпуля в рамках проекта «Soloveiko Songbirds» установили 12 крупных фигур певчих соловьёв, представляющих разные регионы Украины.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на сайт Visit Liverpul.

Отмечается, что певчие птицы образовали тропу, по которой посетители смогут гулять в течение двух недель фестиваля. Соловьёв можно просматривать в любом порядке, поэтому желающие могут создать свой маршрут по центру города.

Птички будут подсвечены с 10.00 до 21.00 с 1 по 14 мая. Расположение соловьёв можно найти по ссылке. Под №3 на карте обозначен пункт «Одесса».

Как сообщала Одесса News, песенный конкурс «Евровидение-2023» пройдёт в Ливерпуле после того, как Украина, победившая на конкурсе 2022 года с песней Stefania группы Kalush Orchestra, не смогла удовлетворить требования по проведению конкурса из-за опасений безопасности, вызванных российским вторжением.

Полуфиналы конкурса состоятся 9 и 11 мая, а финал – 13 мая. Украину на конкурсе будет представлять группа TVORCHI с песней Heart of Steel.

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