Одесский чиновник прикарманил на фиктивном ремонте дорог 3 млн грн

Прокуроры Одесской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении председателя одной из территориальных общин Березовского района по факту завладения бюджетными средствами и служебного подлога.

Как сообщает пресс-служба Одесской облпрокуратуры, глава территориальной общины с апреля по июнь 2019 года без проведения тендеров заключил 18 соглашений с фиктивным подрядчиком по осуществлению текущего ремонта дорожного покрытия более чем на 3 млн гривен.

По данным следствия, «с целью завладения вышеупомянутыми средствами поселковый председатель подписал акты выполненных работ, которые вообще не выполнялись».

Отмечается, что в настоящее время обвиняемый отстранён от должности. С целью возмещения нанесённого территориальной громаде ущерба прокуратурой предъявлен иск и наложен арест на транспортные средства и земельные участки, принадлежащие чиновнику.

«Материалы по другим лицам, причастным к сделке, выделены в отдельное производство, следствие продолжается», — утверждается в сообщении прокуратуры.

Фото: пресс-служба Одесской областной прокуратуры

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