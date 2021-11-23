Аферистка предлагала одесскому экс-прокурору закрыть против него уголовное дело за $40 тысяч

Одесской областной прокуратурой поставлена в известность о подозрении жительница Хмельницкой области, которая, прикрываясь несуществующими связями в Специализированной антикоррупционной прокуратуре, путём обмана, пыталась завладеть 40 тысячами долларов США.

Об этом сообщает Одесская облпрокуратура.

По данным следствия, женщина, ранее осуждённая и отбывавшая наказание за мошенничество, представившись родственницей работника Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), предложила бывшему руководителю прокуратуры Одесской области свою помощь в решении вопроса, связанного с закрытием уголовного производства в отношении него.

«Женщина сообщила экс-прокурору, что за денежное вознаграждение в размере 40 тыс долларов США, через своего якобы родственника из САП и его личного посредничества, она обеспечит принятие решения о закрытии уголовного производства, досудебное расследование в котором осуществляется подразделением НАБУ», — говорится в сообщении.

Однако, экс-прокурор обратился к УСБУ в Одесской области и сообщил о факте подготовки преступления.

Отмечается, что в ходе контроля за совершением уголовного правонарушения правоохранители задержали подозреваемую после получения 40 тыс. долларов США.

Решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи УСБУ в Одесской области.

Как сообщала Одесса News,в ноябре 2021 года инспектор полиции Белгород-Днестровского ОП ГУНП в Одесской области приговорён к 6 годам тюрьмы за взяточничество.

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