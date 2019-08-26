Пациентов сгоревшей одесской психбольницы содержат в плохих условиях

Сотрудники Департамента реализации национального превентивного механизма и представители Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека в южных областях зафиксировали нарушения во время визита в Одесский областной центр психического здоровья, в здании которого в июне произошёл пожар, унесший 7 жизней.

Как сообщил ТАЙМЕР со ссылкой на пресс-службу омбудсмена, во время визита были установлены факты, которые можно расценить как жестокое обращение с пациентами.

«В частности, в отделении № 21 мужчины жаловались, что одна из смен младшего медперсонала не позволяет ходить в туалет ночью, а пациент, получивший перелом ноги, находясь на лечении и с мая фактически прикованный к постели, утверждал, что его за неряшливость бьёт по лицу и запугивает санитарка. При этом он не обеспечен надлежащим уходом — появились пролежни на теле. Предназначенное в травматологии оперативное лечение не проведено», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после пожара принимаются меры для обеспечения безопасности, но на окнах остаются решётки даже в тех палатах, которые выходят в закрытые дворы с высокими заборами.

«Также неприятно удивил режим ограничений и для пациентов, находящихся на лечении по собственному согласию. Они не могут выходить за пределы отделений, день проводят в ограждённых площадках на скамьях и резиновых шинах. В отделении № 6 заходить в столовую разрешено только выстроившись строем по 5 человек. К собственным продуктам пациенты имеют доступ исключительно в установленное время (10:00 и 16:00)», — отмечают у омбудсмена.

Всего в 28 отделениях лечение получают около тысячи пациентов с психическими расстройствами. Размещена больница в старых корпусах XIX-ХХ веков, постепенно ремонтирующихся.

Отчёт по результатам визита будет направлен руководству Одесской облгосадминистрации, Министерству здравоохранения Украины и Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщала Одесса News, в июне пожар в отделении № 7 Одесского областного медицинского центра психического здоровья на ул. Академика Воробьёва, 9 унёс жизни семи человек.