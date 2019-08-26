В ВМС Украины подтвердили гибель морского пехотинца

В Военно-Морских силах Вооружённых сил Украины сообщили о факте гибели военнослужащего.

Об этом сообщил пресс-центр Командования ВМС ВСУ в Facebook.

«В воскресенье, 25 августа, в одной из воинских частей морской пехоты произошёл трагический случай гибели военнослужащего. По факту гибели правоохранительные органы проводят следственные действия с целью дачи правовой квалификации и установления обстоятельств происшествия. По указанию командующего Военно-Морских Сил ВС Украины в воинской части проводится служебная проверка», — говорится в сообщении.

По информации Военной прокуратуры, 25 августа во время несения службы в суточном наряде матрос С. выстрелил в сторону матроса К. из оружия АК-74, в результате чего последнему причинено сквозное огнестрельное ранение головы. От полученных травм военнослужащий морской пехоты К. скончался.

«При процессуальном руководстве Военной прокуратуры Одесского гарнизона Южного региона Украины в уголовном производстве следователем Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции ГУНП в Одесской области 25.08.2019 задержан матрос С. в порядке ст.208 УПК Украины и ему сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины», — отмечается в сообщении на сайте Военной прокуратуры Южного региона.

Сейчас в уголовном производстве проведён осмотр места происшествия, допрошен и проведён следственный эксперимент с подозреваемым С., продолжаются допросы сослуживцев С. и К. Также в суд направлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей, подготовлено ходатайство о назначении ряда судебных криминалистических экспертиз.

Досудебное расследование осуществляют следователи Усатовского отделения полиции Беляевского отдела полиции ГУНП в Одесской области.