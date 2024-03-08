Российские оккупанты минувшей ночью вновь атаковали Одесскую область

Российские оккупанты минувшей ночью атаковали Украину с использованием ударных дронов Shahed.

Об этом 8 марта в Telegram сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

«В ночь на 8 марта противник атаковал юг и восток Украины, применив одну зенитную управляемую ракету С-300, две управляемые авиационные ракеты Х-59 и 37 ударных БпЛА типа Shahed», – отмечается в сводке.

По данным ВС ВСУ, районом пусков беспилотников стала Балаклава во временно оккупированном Крыму.

«К отражению воздушного нападения привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, мобильные огневые группы сил обороны Украины, средства радиоэлектронной борьбы. В результате боевой работы сбиты 33 Shahed в пределах Одесской, Кировоградской, Херсонской, Николаевской и Харьковской областей», – подытожили в Воздушных силах.

По данным Воздушного командования «Юг» в ночь на 8 марта силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования «Юг» во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны юга Украины уничтожено 22 вражеских ударных БпЛА «Shahed-136/131», из которых 18 на Одесщине и 2 — Николаевщине и Херсонской области.

ВМС ВСУ информирует, что с их помощью в Одесской области были сбиты 4 вражеских дрона-камикадзе.

К сожалению, не удалось избежать попаданий. В Одесской области повреждён инфраструктурный объект, здания которого длительное время были законсервированы. На открытой местности произошёл пожар, который был оперативно ликвидирован. Информация о пострадавших не поступала.

Одесса News информировала, что российские оккупанты практически каждую ночь атакуют Украину, в том числе Одесскую область, ударными беспилотниками и ракетами. Так, с утра 7 марта оккупанты атаковали Одесскую область авиационной ракетой Х-31П, которая потеряла боевую способность на подлёте к побережью.

Инфографика: ВС ВСУ, Воздушное командование «Юг», ВМС ВСУ

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