Группа «Виктор» споёт в Одессе песни кумира миллионов

29 сентября группа «Виктор» споёт для одесситов и гостей города песни кумира миллионов — Виктора Цоя.

Цой пел о том, что близко и понятно любому человеку, в какую бы эпоху он не жил: о любви, о жизни и о смерти, о честности и смелости.

Концерт пройдёт в Театре музкомедии, приуроченный к знаменательной дате – 30-летию знаменитого альбома «Группа крови».

При всей кажущейся простоте, лаконизме и мелодичной прозрачности, песни Цоя несут в себе формулу таланта, секрет которой не раскрыт по сей день. Многие откровенно подражают ему, многие пытаются разгадать эту тайну, но пока что не приблизились к разгадке ни на шаг. Но группа «Виктор» оказалась необыкновенно созвучной внутреннему мироощущению Виктора Цоя и является лучшим исполнителем группы «Кино». Это единственная группа, честно и вдохновенно отражающая дух и творчество группы «КИНО».

Впервые песни Цоя прозвучат в сопровождении симфонического оркестра.

Вас ждёт атмосфера перемен, которая поможет вновь ощутить дух настоящей свободы.

Начало в 19:00.

Билеты от 180 до 700 гривен можно купить здесь.