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За Украину погиб житель Одесской области Иван Матвиенко, светлая ему память

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Защищая родную землю от агрессора, погиб 33-летний житель Одесской области – Иван Матвиенко.

Об этом сообщила в Facebook Любашевская громада.

Герой погиб 19 апреля возле населённого пункта Григоровка Бахмутского района.

Воина похоронили 26 апреля в его родном селе Демидово. Провели траурный кортеж с гробом защитника до его последнего места упокоения односельчане, родные, собратья, друзья, духовенство, руководство общины и все неравнодушные, пришедшие почтить память погибшего. 

Как сообщала Одесса News, в апреле 2023 года на фронте погиб защитник Украины из Одессы 45-летний старший лейтенант, командир миномётной батареи 126-й отдельной бригады территориальной обороны г.Одесса Александр Павловский.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Любашевская громада

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