В порты Большой Одессы направляются семь сухогрузов, которые в субботу и воскресенье прошли морским гуманитарным коридором в рамках стамбульского зернового соглашения.

Об этом информирует Совместный координационный центр (СКЦ), занимающийся зерновой инициативой под эгидой ООН.

Отмечается, что сейчас в рамках «Зерновой инициативы» в портах Украины находятся два сухогруза, а 88 судов ожидают разрешения зайти в украинские порты.

«18 загруженных судов готовятся к инспекции в турецких территориальных водах», — говорится в сообщении.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу сказал после встречи с Генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом, как пишет Укринформ, что Турция и дальше будет прилагать усилия, чтобы обеспечить бесперебойную работу «зернового коридора».

«Как Турция, мы решительно поддерживаем территориальную целостность Украины. Проблема экспорта зерна из Чёрного моря была решена благодаря нашему Президенту. Мы будем и дальше прилагать усилия, чтобы обеспечить его бесперебойную работу”, — сказал министр.

Как сообщала Одесса News, в октябре объёмы экспорта могли бы быть выше на 30-40%, если бы Россия искусственно не блокировала инспекции в проливе Босфор.

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